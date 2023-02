Armado com uma faca homem tenta matar a própria mãe de 62 anos

Um homem de 33 anos fez ameaças contra a própria mãe, de 62 anos, na noite de quinta-feira (23/02), na Rua Maria Edith de França Trauczynski, no jardim Iguatemi. A Guarda Municipal de Araucária foi chamada pela mulher, que relatou as ameaças que vinha sofrendo por parte do filho. Quando a equipe chegou no local o suspeito já havia fugido.

Por volta das 0h45 da madrugada desta sexta-feira (24), houve um novo chamado da mesma residência, mas dessa vez era um pedido de socorro. Rapidamente a equipe se deslocou até o endereço e conseguiu abordar o indivíduo. Ele feriu a mãe no braço e no momento da chegada dos GMs, ele ainda segurava a faca na mão;

A vítima relatou que o filho é usuário e queria dinheiro para adquirir mais drogas. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.