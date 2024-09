Associação de Apoio Social promove evento Juntos Pela Vida em alusão ao Setembro Amarelo

A Associação de Apoio Social Juntos Somos Mais Fortes (AAS-JSMF) também se engajou na campanha Setembro Amarelo, de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. No sábado (28/09), a entidade irá promover o evento Juntos Pela Vida, das 10h às 16h, na Rua Sônia Budziak, 274, no Jardim Arco Íris, no bairro Capela Velha, com participação aberta para toda a comunidade.

O evento contará com uma palestra sobre ginástica inclusiva e bem-estar social; palestra sobre a importância de praticarmos o autocuidado com a psicopedagoga Dhyeime, idealizadora da Plenitude Clínica Terapêutica, e a psicóloga da clínica Camili; palestra sobre a importância de conversar com amigos e familiares por Aldo Vilar, 2º Mister Brasil 2024; atividades de entretenimento, confraternização e lanche. “Venha receber um abraço de uma equipe que verdadeiramente se importa com você”, convida a associação.

A AAS-JSMF oferece várias atividades para a comunidade, como aulas gratuitas de artes marciais, apoio e inclusão familiar – atenção aos neurodiversos, assistência social comunitária, alfabetização de adultos e idosos, entre outras. Para saber mais, entre em contato pelos fones (41) 99215-0157 e (41) 99602-5536.

Edição n.º 1434.