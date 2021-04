Atenção motoristas: acesso a Curitiba pela ponte da Caximba não está interditado

Os motoristas que costumam utilizar o acesso a Curitiba pela ponte da Caximba podem ficar tranquilos. Ao contrário do que sinalizam as placas que foram instaladas ao longo da rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra, a ponte não foi interditada. O anúncio da Prefeitura de Curitiba de que a rua Francisca Beraldi Paolini, localizada no Campo do Santana, seria interditada a partir da ponte da divisa, acabou gerando essa confusão. No entanto, a prefeitura da capital não descartou totalmente a possibilidade da intervenção, que poderá ocorrer à medida que as obras forem avançando. A ponte é utilizada diariamente por milhares de motoristas araucarienses, para acesso a Curitiba e também para a cidade de Fazenda Rio Grande, cortando caminho pelos bairros.