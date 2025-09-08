A equipe Amigos de Araucária levou seus atletas para a corrida Agosto Lilás, cujo lema foi “Pelo fim da violência contra as mulheres”, realizada no domingo (31/08), em Itaperuçu. Eles participaram das distâncias de 5 e 10km e conquistaram vários pódios.

A prova, cujo objetivo foi conscientizar a comunidade do município sobre a importância de combater a violência de gênero, teve início e término em frente à Prefeitura Municipal. Cada atleta inscrito doou um kit de higiene feminino que foi encaminhado para a Secretaria de Assistência Social daquela cidade. Todos os 600 participantes na prova receberam medalha de participação e os melhores classificados recebem troféus.

Na distância de 5 km, as atletas Mariane e Cleide conquistaram a 1ª e 3ª colocação no geral, respectivamente. No masculino 5 km, o campeão foi o atleta Yan, e Josué ficou na 5ª colocação. Já na distância dos 10 km, os corredores Valdelicio, Wilson e Grilo ficaram em 2⁰, 3⁰ e 4⁰ lugares no geral, respectivamente.

Também subiram ao pódio na categoria masculino 5 km os atletas Joel Fernando, Renato e Pilati, e no feminino, a corredora Luzimar ficou em 3ª na categoria. Nos 10 km, o atleta Edmar ficou em 4⁰ e a atleta Betinha em 2⁰.

A próxima competição dos atletas da Equipe Amigos de Araucária será a corrida da Padroeira Nossa Senhora das Dores, que será realizada em Araucária no dia 14 de setembro.

Edição n.º 1481.