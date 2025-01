Atletas de araucária são convocados para seleção paranaense de vôlei

A Federação Paranaense de Voleibol divulgou nesta segunda-feira (20) a lista dos atletas convocados para o Laboratório de Treinamento das Seleções Sub-16 e Sub-18, feminina e masculina. Entre os relacionados estão dois representantes de Araucária: a ponteira Giovana Botogoski, de 14 anos, e o levantador Luis Felipe Tamura, de 15. Os atletas treinarão com os demais convocados na busca por vagas para estar entre os 12 selecionados de cada categoria, que representarão o Paraná no Campeonato Brasileiro de Seleções 2025.

Giovana Botogoski é natural de Araucária e iniciou sua trajetória no voleibol com 11 anos, por meio do Projeto NIVEA. Ao longo do tempo, se destacou dentro das quadras participando de campeonatos municipais, regionais e estaduais. Em 2023, foi eleita a melhor oposta do Paraná na categoria Sub-16. No ano seguinte, Gika, como é carinhosamente chamada, levou o troféu de melhor ponteira Sub-15 e Sub-16 do Campeonato Regional de Curitiba e Região Metropolitana.

“Na hora em que meu nome foi anunciado me senti muito feliz e realizada. Muitas amigas minhas falavam que eu iria ser convocada, mas tinha medo de criar expectativas e não acontecer”, comentou Giovana sobre o anúncio. Segundo a atleta, o processo não foi fácil, mas tudo valeu a pena. “Foram rotinas puxadas, os treinos que não tive 100% de aproveitamento, os jogos ruins, mas acredito que tudo isso me levou a um grande resultado, e sei que posso mais”, disse.

Foto: Divulgação. A ponteira Giovana Botogoski iniciou no voleibol no Projeto NIVEA.

De acordo com o professor Leandro Leão, que treinou a Giovana no período de 2021 a 2023, a determinação e o talento da jovem eram evidentes logo nos primeiros treinos. Com a constante evolução, a atleta se tornou uma ótima pessoa dentro e fora das quadras.

“Ver a Gika sendo chamada para o laboratório é super gratificante. Sei que não é fácil para o atleta lidar com nossos puxões de orelha, ouvir conselhos não solicitados e enfrentar a pressão dos treinos intensos. Eles passam por momentos de cansaço físico e mental, dúvidas e até frustrações. Mas ver que todo o esforço está valendo a pena me enche de orgulho”, falou o treinador. “Estou muito feliz por fazer parte do começo da carreira dessa menina, que tem um futuro brilhante pela frente. Tenho certeza de que ela vai alcançar grandes conquistas”, completou.

O atleta Luis Felipe Tamura, nascido na cidade de Foz do Iguaçu, chegou em Araucária no primeiro semestre de 2024. Durante esse período, tem se dedicado intensamente nos treinos e realizando bons jogos nos campeonatos, resultando na convocação para a Seleção Sub-18, mesmo com apenas 15 anos.

“Essa convocação é algo muito importante pra mim. Significa que consigo jogar em alto nível e disputar minha vaga, mesmo em uma categoria maior. Estava muito ansioso, pois achava que tinha chance de ser chamado. Quando escutei meu nome, senti um alívio total e uma alegria imensa”, comentou o levantador.

Tamura começou a jogar vôlei em 2021, no clube AABB/Foz. Dois anos depois começou a participar dos campeonatos organizados pela Federação Paranaense de Voleibol, quando foi convocado pela primeira vez. Com o destaque no cenário estadual, recebeu o convite para continuar o trabalho de formação em Araucária e não teve dúvidas. “Escolhi vir para Araucária, pois vi que tem um projeto muito bom e uma comissão técnica excelente. Desde que cheguei, atingi ótimos resultados, como vice-campeão Estadual Sub-17, terceiro lugar do Estadual Sub-19, vice-campeão da Série Prata do Taça Paraná, quarto lugar no CBS e muitos outros títulos”, finalizou.

