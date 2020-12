Auto de Natal itinerante do Lanteri vai percorrer vários bairros da cidade

Compartilhe esta notícia

Carreta do Lanteri vai levar a magia do Natal para diversas comunidades. Foto: divulgação

Nem mesmo a pandemia da Covid 19 vai ofuscar a magia do Natal que todos os anos fica em evidência com as apresentações de grupos como o Lanteri. Porém, para que a segurança das pessoas seja preservada, o espetáculo deste ano terá um novo formato. Um Auto de Natal itinerante será apresentado no município a partir deste sábado, 19 de dezembro, e vai percorrer as principais ruas e avenidas até o próximo dia 23. O palco será uma carreta decorada com as luzes do Natal e as pessoas poderão vê-la das janelas e dos quintais das casas, com direito a paradas em determinados locais. Atores e músicos representando os Reis Magos, os Pastores e a Família Sagrada irão encenar o nascimento do Menino Jesus. O Papai Noel também embarca nessa viagem e vai levar uma mensagem para as crianças.

Todos os envolvidos na produção estarão usando máscaras e respeitando o distanciamento. Segundo o grupo, ninguém precisará sair de casa para prestigiar o trabalho, poderá vê-lo com segurança da sua janela ou do seu jardim, já que os curtas terão aproximadamente 10 minutos de duração. As apresentações vão acontecer sempre no horário das 20h às 22h. A cada dia a carreta irá percorrer cerca de 30km. “A proposta é levar a mensagem de Natal para as pessoas, proporcionando a elas um pouco de alegria, esperança e alívio do sofrimento provocado pelo isolamento social e pelas restrições impostas pela pandemia. Nosso convite é para a reflexão e com simplicidade queremos proporcionar uma noite encantada”, revela o diretor artístico, Aparecido Massi.

O projeto é uma realização do Grupo Lanteri, com apoio do Instituto Lanteri e da Prefeitura Municipal de Araucária, com o patrocínio da Copel, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

Confira os locais por onde o espetáculo vai passar

As apresentações acontecem sempre no horário das 20h às 22h. No sábado, dia 19, a carreta irá percorrer as ruas Begônia, das Orquídeas, Lótus, dos Narcisos e Prímula. No domingo, 20, o trajeto seguirá pela avenida Manoel Ribas, da esquina da rua Minas Gerais até a Praça da Bíblia. Na segunda-feira, 21, moradores da avenida das Nações, avenida das Cerejeiras, rua Gralha Azul e avenida Avestruz poderão ver o espetáculo.

Na terça-feira, 22, a carreta percorre as ruas Ângelo Rigolino, dos Pinheiros, Pôr do Sol e Arapongas. E na quarta-feira, 23, será vez da avenida Independência, ruas Joaquim Távora, Bruno da Rocha e Catarina Druszcz, encerrando na Igreja Matriz da Praça Dr Vicente Machado.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020