Auto Peças Araucária’s comemora 41 Anos com novas oportunidades e campanha exclusiva para mecânicos

A Auto Peças Araucária’s está celebrando seu 41º aniversário, marcando mais um ano de sucesso na cidade de Araucária. Desde sua fundação em 1983, a loja tem sido um pilar importante para a comunidade local, oferecendo uma ampla gama de produtos e gerando empregos.

A trajetória da Auto Peças começou em um pequeno imóvel alugado, e em 1988, a empresa se mudou para uma sede própria na marginal da rodovia do Xisto. Em 1995, a atual sede foi inaugurada, expandindo para uma área de 2.200 metros quadrados, capaz de atender tanto os moradores de Araucária quanto da região metropolitana.

Com mais de 80 mil itens e mais de 50 empregos gerados, a empresa se tornou um nome respeitado na cidade. Desde 2019, também investe no mercado digital, vendendo seus produtos por meio de plataformas como Shopee, Mercado Livre e seu próprio site, atendendo clientes em todo o país com eficiência e rapidez.

8ª Campanha do mecânico

A Auto Peças Araucária’s está realizando a 8ª edição da tradicional Campanha do Mecânico, que teve início no dia 1º de abril e segue até 30 de novembro, oferecendo 41 prêmios, entre eles vale compras, ferramentas e outros.

A campanha é exclusiva para mecânicos cadastrados na loja, mas aqueles que ainda não possuem cadastro têm a oportunidade de se inscrever e participar. Essa ação reafirma o compromisso da Auto Peças Araucária’s em valorizar e reconhecer a importância dos profissionais que contribuem para o sucesso do negócio

Serviço

A empresa está localizada na BR 476 – KM 155 – n.º 7073, no centro de Araucária. A loja conta com estacionamento próprio, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 08h às 17h30 e aos sábados das 08h ao 12h30.

Edição n.º 1431. Nina Santos.