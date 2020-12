Bandidos que mataram dono de padaria ainda não foram encontrados

Compartilhe esta notícia

Dono da panificadora foi morto de forma covarde e o crime chocou a comunidade. Foto: Marco Charneski

A Polícia Civil de Araucária ainda não tem pistas do paradeiro dos bandidos que mataram o dono da panificadora Vovó Lili, no dia 27 de novembro, no bairro Capela Velha. José Moreira da Silva foi abordado por um dos assaltantes, reagiu, entrou em luta corporal e acabou sendo morto. O assalto ocorreu por volta das 5h30 da manhã, quando o empresário e sua equipe de trabalho se preparavam para abrir o estabelecimento.

Um dos bandidos levantou a porta e invadiu o local armado, pegando todos de surpresa. A invasão, o momento exato do crime e a fuga dos suspeitos foram registrados por câmeras de monitoramento localizadas tanto no interior do comércio quanto na parte externa. Pelas imagens foi possível ver que o assassino que entrou no comércio, matou José, e contou com a ajuda de comparsas durante a fuga. Segundo a DP, as investigações seguem e qualquer pista que possa levar ao paradeiro dos assaltantes poderá ser informada à Polícia Civil pelo fone 3641-6000.

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020