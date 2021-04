“Bem aventurados os que têm fome, e sede de justiça porque eles serão fartos”

Este é um trecho magnífico do sermão da montanha, Mateus, capo 5, v 6, que o nosso Joshua Ben Joussef, mais conhecido por Jesus Cristo, pronunciou e o Apóstolo Mateus imortalizou. Também encontraremos nos escritos do Apóstolo Lucas, 6, 20-49, mas não com tamanho virtuosismo, visto a diferença de estilo dos dois evangelistas. No Cristianismo os dois pilares: Amor e Justiça se confundem porque para nós simples mortais até parece que o amor é a justiça em si, ou a justiça é a expressão maior do amor entre os homens de boa vontade. O homem que tem sede de Justiça é o homem que tem sede de amor. Afinal há coisa mais odiosa que a injustiça, e o que é a injustiça senão o desamor, ou ódio, levado ao extremo? Olhando por este ângulo o homem que prega o amor incondicional entre seus semelhantes tem o mesmo valor teológico que o homem que clama por justiça. É possível praticar o cristianismo em nossa sociedade atual, tão consumista e tão hipócrita, perguntariam os mais cépticos? Claro que sim.

Conforme ensinamento do Mestre, “a cada um será dado conforme o seu talento”. Portanto para ser um bom cristão nos dias atuais basta praticar algumas das bem aventuranças, ou então praticar uma frase do Pai Nosso que já estará de bom tamanho. Se você não têm mais paciência,de frequentar um culto, missa, ou reunião, porque lá, além das pessoas de fé e intenções verdadeiras, encontrará hipócritas, charlatões, ou o que bem queiras pensar, não te preocupes, faça a tua parte, pois o Mestre também ensinou: “Pedro tu és Pedra e sobre tu edificarei minha igreja”. Salientemos que em grego o nome Pedro e o substantivo pedra é grafado como Petras, portanto poderíamos também interpretar: “Homem tu és homem e sobre tu edificarei minha Igreja”. Quando indagado pelos apóstolos como fariam para entrar em contato com o Mestre, este respondeu: “Quando dois de vós estiverem falando em meu nome eu estarei presente”.

É fundamental esclarecermos que não somos contrários aos templos. Ninguém gostaria que a comunidade se reunisse em sua casa para professar a fé Cristã, tirando a tranqüilidade do refúgio em seu lar. Para não aumentar em ciência poderíamos apenas parodiando que “a voz do povo é a voz de Deus “citar: Cada um colhe aquilo que semeou” ou “Aqui se faz, aqui se paga”, “Se maior foi o pecado, maior será a penitência”, “Se pisastes nos outros, receberás de outros o troco, “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. Quanto maior o pinheiro, maior o tombo”. “Se semeastes as mentiras, a hipocrisia, a malandragem, as falcatruas, as intrigas, logicamente não colherás grandes frutos ao final da vida”. Estes ditos populares têm na realidade um pressuposto que é uma lei da física clássica Newtoniana que diz: “A toda ação corresponde uma reação, de mesma força, mesma intensidade, mas de sentido oposto”, e o enunciado desta lei é universal porgue é um princípio físico, não uma falácia. Isto tanto valeu para o Império Romano, como para Império dos nazistas que Hitler queria implantar, ou para o Império Americano, como valerá para qualquer um de nós, simples mortais. A mentira é a negação do AMOR.

Texto: Edilson Bueno

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021