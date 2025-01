Bernardo é o primeiro bebê nascido em 2025 em Araucária

Bernardo Massaneiro é o primeiro bebê nascido em Araucária em 2025. O lindo menino conquistou o coração da equipe médica e da família no dia 1º de janeiro, principalmente sua mamãe Kamilly Massaneiro, de 20 anos.

O pequeno surpreendeu a mamãe com a sua chegada repentina às 9h41. Moradora da área rural de Onças, Kamilly realizou uma cesariana no Hospital Municipal de Araucária (HMA). Felizmente, Bernardo nasceu com muita saúde, pesando 3,054 kg e medindo 45,5 centímetros.

“Não esperava que ele fosse nascer logo após a virada do ano, foi realmente uma grande surpresa. Não tive muito tempo para me preparar, foi muito rápido. Graças a Deus tudo ocorreu bem!”, a mamãe se emociona.

Edição n.º 1447. Victória Malinowski.