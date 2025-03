Biblioteca Pública e Parque Cachoeira recebem projeto de contação de histórias

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), por meio do Departamento de Literatura, lançou um novo projeto para incentivar a imaginação e o hábito da leitura entre as crianças. As contadoras de histórias Kelli Fernandes e Lari Abelhinha conduzirão essa iniciativa com muita ludicidade e encantamento, oferecendo sessões gratuitas e abertas à comunidade todo primeiro final de semana de cada mês.

A contação começa neste primeiro final de semana de março, nos dias 1 e 2. No sábado, às 10h, na BIPA – Biblioteca Municipal Pública, que fica na Rua Professor Alfredo Parodi, 427, no Centro, e no domingo, às 14h, na Casa das Palavras, localizada no Parque Cachoeira, na Rua Ceará.

“É uma oportunidade para mais diversão e menos telas no dia a dia das crianças. Venha viver momentos de magia e encantamento!”, convidam as contadoras.

CONHEÇA AS PROFESSORAS

Kelli Fernandes e Larissa Alves são professoras com mais de 10 anos de experiência na educação e mais de 5 anos na contação de histórias. Juntas, desenvolvem projetos voltados à literatura infantil, musicalização e incentivo à leitura, proporcionando experiências enriquecedoras para crianças e educadores.

As duas tem participação em grandes eventos culturais e educacionais, como os do Grupo Livrarias Curitiba, e em programas de TV, incluindo o Programa do Patati Patatá. Além disso, mantêm parcerias com diversas editoras, promovendo a valorização da leitura na infância.

Também atuam na formação de professores, pedagogos e equipes escolares, oferecendo palestras e capacitações para secretarias de educação e instituições de ensino. Suas formações abordam metodologias inovadoras para a educação infantil, com foco na contação de histórias, musicalização e práticas lúdicas para o desenvolvimento infantil.

Edição n.º 1454.