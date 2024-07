Boleiros está fora da Copa da Amizade; Costeira e Araucária seguem firmes

A 16ª rodada da Copa da Amizade, realizada no sábado (20/07), foi decisiva para o Boleiros, que está fora da próxima fase e jogará na última rodada classificatória apenas para cumprir tabela. O time empatou com o Costeira em 2X2, mas somente a vitória interessava para se manter vivo na competição. O clássico local aconteceu no Centro Esportivo Costeira, onde ambas as equipes apresentaram um futebol muito abaixo do esperado.

A equipe do Costeira, já classificada, vai até o município de Itaperuçu no próximo sábado (27) para enfrentar a equipe do União Itaperuçu, no jogo válido pela última rodada desta primeira fase. O Araucária recebeu o União Itaperuçu e goleou a equipe visitante pelo placar de 5X1. Apesar do resultado, precisará vencer seu próximo jogo e contar com o tropeço da equipe do ARBESC na última rodada. “Para se classificar, o Araucária precisa vencer e o ARBESC empatar. Se o Araucária empatar o jogo, o ARBESC precisará perder, isso porque ambas as equipes tem a mesma pontuação (24 pontos), porém o ARBESC tem uma vitória a mais”, explica o desportista José. Acompanhe os jogos da última rodada da fase.

17ª rodada – sábado 27/07