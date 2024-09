Buraco em rua no Costeira deverá ser fechado ainda esta semana

É fato que buracos em vias públicas surgem do nada e geralmente demoram para serem reparados. Tanto o surgimento repentino, como a demora em repará-los, pode provocar riscos de acidentes para motoristas e pedestres. Na Rua Itararé, bairro Costeira, um buraco grande que apareceu no meio da via está preocupando moradores.

Segundo eles, o buraco surgiu há cerca de cinco meses, porém continua aberto. “Essa rua está uma vergonha, é linha de ônibus do TRIAR e mesmo assim está esburacada, já passou da hora de virem aqui tapar esse buraco”, declarou uma moradora.

Uma motociclista que passa pela via todos os dias disse que tem medo de sofrer uma queda. “Felizmente eu sei onde ficam os buracos e desvio, inclusive já me livrei de cair da moto uma vez. O problema são os motoboys que passam por ali de noite e não sabem dos buracos, esses sim correm um grande risco de cair”, denunciou.

A Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que recebeu uma solicitação sobre esta rua na semana passada e que enviou equipe ao local para avaliar a situação. Disse ainda que o serviço de tapa buraco para o local está na programação da secretaria, com possibilidade de ser executado ainda esta semana.

Edição n.º 1431.