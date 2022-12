Buracos atrapalham passagem de motoristas e pedestres na Avenida dos Pinheirais

Buraco em vias públicas é um assunto que está sempre na boca dos motoristas. Em Araucária não é diferente, frequentemente há reclamações sobre as condições do asfalto, como ocorre na Avenida dos Pinheirais, no bairro Capela Velha, no trecho que vai até a rotatória da rua Gralha Azul. Motoristas afirmam que vários buracos se abriram na via, atrapalhando a passagem de veículos e pessoas.







“Já pedimos serviço de tapa buraco para a avenida, porque os buracos sempre voltam a aparecer. Acho até que seria o caso de a Prefeitura analisar a possibilidade de fazer asfalto novo, porque este que existe aqui está muito velho”, disse um dos motoristas.

A respeito do pedido dos moradores, a Prefeitura disse que uma equipe da Secretaria de Obras realizou uma vistoria no local e que os serviços de tapa buraco já constam na programação de serviços.