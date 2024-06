Cacique começa 2ª fase do Paranaense Sub-20 com empate em cima do Azuriz

O Araucária ECR começou a segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20 com um empate de 1X1 em cima do Azuriz. O jogo aconteceu no sábado (08/06), no CT Gralha Azul. O time marcou o primeiro gol aos 29 minutos do primeiro tempo, pelo José Gabriel e fechou a primeira etapa da partida em vantagem no placar. Porém, aos 24 minutos do segundo tempo, sofreu o gol do empate e não conseguiu mais reverter o resultado.

Com este resultado, o Cacique é o atual quarto colocado na classificação geral, com um ponto, no próximo sábado (15), às 15h30, o adversário será o Rio Branco, e o jogo acontecerá no Campo do Contenda.