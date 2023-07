As campanhas de castração gratuita são realizadas mensalmente, atingindo diferentes regiões de Araucária.

O próximo evento será realizado no próximo mês no Parque Cachoeira, lembrando que para participar é necessário realizar a inscrição anteriormente na Secretária do Meio Ambiente ou pelo site da Prefeitura.

Assista ao vídeo para mais detalhes dessa campanha e as orientações necessárias com o Dr.Guilherme Sfendrych.