Candidatos à Prefeitura farão carreatas neste sábado (05), às vésperas da votação

A campanha eleitoral está chegando ao fim e poucas horas antes da votação, os candidatos à Prefeitura de Araucária tentarão suas últimas cartadas para tentar convencer os eleitores. Dos 10 postulantes ao Executivo Municipal, cinco deles já confirmaram carreatas pelas ruas da cidade neste sábado (05/10).

A carreata do candidato Albanor Zezé (Podemos), está marcada para às 16h, com saída em frente à empresa Berneck, na Rua Dr. Valério Sobânia, 500, no bairro Thomaz Coelho. Do mesmo local também partirá a carreata do candidato Claudio Bednarczuk (União), porém a concentração está marcada para às 10h. Outro que optou pela saída em frente à Berneck foi o candidato Fábio Alceu (PSB) e a concentração será às 14h30.

Já Gustavo Botogoski (PL) e Marjorie Ferreira (MDB) preferiram fazer as concentrações em outros bairros da cidade. Botogoski escolheu como ponto de saída da sua carreata o Jardim Monalisa e o horário previsto é às 13h. A carreata da Marjorie, por sua vez, terá saída de frente da Escola Azuréa, na Rua Begônia, 1051 – Jardim Tupy, no bairro Campina da Barra.

Os candidatos Irineu Cantador (DC) e Samuel Almeida (PT) não farão carreatas no sábado, e os candidatos Genildo Carvalho (Cidadania), Juliano Borghetti (PP) e Rafael Dantas (PRD) ainda não definiram junto aos seus correligionários.