Cantor Andre Di Barros está na final da 2ª temporada do Villa Mix Festival

André está competindo no time de Cesar Menotti e Fabiano e precisa do seu voto. Foto: divulgação

André Di Barros está na final da 2ª temporada do Villa Mix Festival, prevista para acontecer no dia 12 de dezembro. O cantor araucariense se apresentou no sábado, 28 de novembro, no time de Cesar Menotti e Fabiano, e foi escolhido pelo público, com 56,31% dos votos, contra uma dupla de cantoras de Minas Gerais. A transmissão foi ao vivo, no Multishow e no canal do Villa Mix no https://www.youtube.com/c/VillaMix.

Andre se emocionou ao contar sua trajetória na música para milhões de espectadores e comemorou muito ao saber do resultado. “Fiquei feliz em poder falar um pouco do que sou como cantor e mostrar minha família. Também foi uma honra poder cantar ao lado de Cesar Menotti e Fabiano. Agradeço a todas as pessoas que votaram em mim e deram a oportunidade de mostrar meu trabalho para o Brasil”, disse.

O cantor araucariense é o único da região Sul do país que foi selecionado para o reality musical “Próximo Número 1”. Agora, mais do que nunca, ele precisa do apoio de todos na grande final. A votação só será aberta no dia do evento, cujos detalhes serão conhecidos em breve.

