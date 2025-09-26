No domingo, 28 de setembro, a comunidade de São Miguel estará em festa para louvar seu padroeiro. As celebrações iniciam às 10h com a Santa Missa do padre Clóvis Marques e participação especial do coral Dzien Polski. Às 12h os fiéis irão se confraternizar em um almoço que terá no cardápio churrasco, costelinha de porco, galeto, risoto, pierogi, maionese e saladas.

Os organizadores pedem para que as pessoas levem pratos e talheres. Para quem preferir fazer um lanche, durante toda a festa serão vendidos doces e salgados, chopp e bebidas em geral.

Às 13h30 começa festival de prêmios, com mais de R$10 mil em dinheiro. O primeiro prêmio será R$ 8.000, o segundo de R$ 3.000 e o terceiro de R$ 2.000. São 21 rodadas normais e duas extras, além da rifa do pirulito premiado. Cada cartela custa R$ 6 ou se a pessoa levar 4 ganha desconto e paga R$20.

A Capela São Miguel está localizada na rua Boleslau Bayer, 2500.