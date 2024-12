Capoeiristas brilharam no Campeonato Brasileiro realizado em São Paulo

Capoeiristas de Araucária participaram nos dias 16 e 17 de novembro, do Campeonato Brasileiro de Capoeira, realizado em São Bernardo do Campo (SP). O evento abriu vagas para atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares integrarem a Seleção Brasileira, que irá representar o país no Campeonato Sul Americano em 2025.

Oito atletas da SMEL foram convocados para compor a delegação do Paraná, composta por 19 atletas, que conquistaram ótimos resultados na competição. Os estreantes de Araucária no Brasileiro surpreenderam: Danielli Araújo, Gabrielle Paulini, Nathali Mendes e Vinicius Maia conquistaram ouro, os atletas Kauan do Prado, Leonardo Ketes e Lurielly Sá, conquistaram bronze e a atleta Ana Gabriele Sá ficou em 4º lugar, e mesmo não pegando pódio, fez ótimos jogos.

Delegações de vários estados brasileiros participaram do evento e a delegação paranaense se destacou, conquistando bronze na pontuação geral por equipe. “Mesmo sendo uma competição de nível elevado, os atletas se saíram muito bem nos jogos. Agradecemos ao mestre Canarinho, que contribuiu na preparação dos atletas”, afirmou Lurielly Sá.

Edição n.º 1442.