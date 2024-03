Carro quebra e prejudica estreia de araucarienses na temporada de Rally’s

Os pilotos araucarienses Marcos Tokarski e Marcelo Mamcarz levaram azar no Rally das Praias, que abriu a temporada de corridas do Campeonato Paranaense de Rally de Velocidade.

A prova foi realizada nos dias 1º e 2 de março, em Guaratuba, a dupla teve o carro quebrado e não conseguiu completar o percurso.

“Estávamos vindo em um ritmo bem forte, porém como o piso tinha algumas imperfeições, a balança da suspensão dianteira do nosso Peugeot 207 acabou quebrando e não tivemos como continuar. Foi uma pena, pois com certeza chegaríamos em uma ótima colocação, já que o entrosamento com o navegador Marcelo Mamcarz foi muito bom”, conta Tokarski.

Os pilotos vão continuar treinando e aguardando a divulgação da próxima etapa do Campeonato Paranaense, onde pretendem buscar um resultado melhor. A equipe araucariense é patrocinada pela Yokohama, Pixel Visual, Motorocker e STP do Brasil.