Carros estacionados nos dois lados da Rua Tesoureiro dificultam o trânsito   

Motoristas que costumam utilizar a Rua Tesoureiro, no Jardim Industrial, mais especificamente no trecho próximo à UBS do Califórnia, estão aborrecidos com uma situação que tem ocorrido com frequência naquela via. Os carros estacionados nos dois lados da rua têm dificultado o trânsito, principalmente no horário de funcionamento da UBS.

“Quando os motoristas ocupam os dois lados para estacionar, não passam dois carros juntos, então quem sobe ou quem desce, tem que recuar e esperar o outro passar, sem contar que quem vem do Jardim Industrial, sentido barragem, pega um topo que dificulta a visão, tornando o trânsito perigoso. Acho que a Prefeitura poderia providenciar a pintura de faixa e deixar um dos lados em faixa amarela, assim como foi feito na Rua Tangará, próximo ao Mercado Sorriso”, sugere um dos motoristas.

Sobre as reclamações, o Departamento de Trânsito informou que devido à obra que está sendo feita na Avenida dos Pinheirais, alguns desvios na região foram necessários, podendo causar alguns transtornos, porém temporários. “Quando a obra for concluída, a sinalização será refeita no local”, completa o Trânsito.

Enquanto isso, sempre que o cidadão tiver algum questionamento ou mesmo reclamação, pode entrar em contato com o Departamento de Trânsito pelo fone 3614-1500.