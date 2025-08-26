Os araucarienses que estão tendo a oportunidade de viver o hoje de nossa cidade podem se considerar privilegiados. Mais privilegiados ainda são aqueles capazes de curtirem esse “espaço-tempo” de olhos bem abertos, sem esquecer o passado e todas as coisas ruins e boas advindos dele, e com a mente aberta para imaginar o que o futuro nos reserva.

Nesses últimos dias, por exemplo, estamos vendo o lançamento de obras estruturantes que vão conectar Araucária ao futuro. Que vão fazer de nossa cidade rota do desenvolvimento de toda a região metropolitana de Curitiba! Afinal, 105 anos depois da célebre frase do ex-presidente Washington Luís, governar segue sendo abrir estradas.

É por isso que é sensacional para aqueles que amam Araucária ver obras espetaculares como a duplicação da rodovia que liga Araucária a Campo Largo e também a extensão desta mesma estrada até a BR-116, em Curitiba, saindo do papel. É o futuro acontecendo. É o desenvolvimento nos convidando para dançar com ele essa magnífica música.

Obviamente, como toda grande obra, essa vai nos gerar alguns transtornos. Vai impactar nosso dia a dia. Vai mudar a nossa rotina! Da mesma forma, haverá aqueles que dirão que preferem a cidade de antigamente e é preciso respeitar e entender tudo isso!

O que não é possível é impedir o futuro. Ele nos vence a cada dia, se torna presente e já se programa para o dia seguinte! É a vida! E precisamos acompanhá-la. Por isso, fica o convite para que todos nós sejamos agentes eficazes desse desenvolvimento que estamos vivenciando diariamente! Ele é inevitável!

Mas não é porque é inevitável que precisamos simplesmente aceitá-lo. Precisamos sim é aproveitá-lo. E enquanto cidadãos temos a responsabilidade de monitorar as ações do poder público para que não percamos essa carona para o futuro. Já é mais do que urgente entender como vamos desenvolver o entorno desse novo eixo que nos ligará a Curitiba por outro caminho. É preciso também estruturar, facilitar e incentivar o investimento privado ao longo desse imenso corredor duplicado que Araucária terá entre Curitiba e Campo Largo!

Que saibamos aproveitar todas essas oportunidades!

Edição n.º 1479.