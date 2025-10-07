Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostram que só nos primeiros oito meses de 2025 o número de exames oferecidos pela Prefeitura de Araucária foi 67% superior aos disponibilizados nos doze meses do ano passado.

Exatamente! Em todos os 365 dias de 2024 haviam sido ofertados aos usuários das unidades básicas de saúde do Município 26.285 exames. Já em pouco mais de 240 dias deste ano de 2025 o número subiu para 43.926 procedimentos. Eis uma notícia digna de elogios!

É claro que sempre que uma notícia assim é divulgada haverá os que dirão “ah, mas o meu exame não saiu”. Dirão ainda que o exame de um familiar permanece aguardando agendamento. Afirmarão que conhecem um fulano ou cicrano que está há tantos meses esperando na fila. E dirão isso porque – de fato – tais informações são verdadeiras.

Isso, porém, não diminui a grandeza do número alcançado pela gestão da saúde do Município em apenas 8 meses. Disponibilizar 67% a mais de exames do que no ano anterior sem que tenha havido um dispêndio extra significativo de recursos públicos é sinal de que o dever de casa vem sendo feito. É sinal também de que tal tarefa não vinha sendo corretamente executada por quem estava no comando da área no ano passado. E, como já ensina o ditado: contra fatos não há argumentos.

Obviamente, a cidade ainda está longe de oferecer aos seus munícipes uma saúde pública condizente com o tamanho do orçamento destinado para a área. Mas para que esse objetivo seja alcançado é preciso dar um passo de cada vez. E um desses passos é uma melhor gestão da fila de exames.

Ainda precisamos evoluir muito na qualidade do atendimento oferecido em nossas unidades de urgência e emergência. Precisamos destravar obras de infraestrutura que impactam diretamente na oferta da saúde primária, que é aquela oferecida nas UBSs. Precisamos diariamente humanizar a recepção dos usuários que, com algum tipo de dor e/ou medo, procuram um atendimento médico e por aí vai! Trabalho é o que não falta!

Da mesma forma, assim como exigimos qualidade na saúde também precisamos contribuir com ela. E isso fazemos de várias formas. Uma delas é não faltando a uma consulta ou exame agendado e/ou, na eventualidade disso ter que acontecer, avisando a central de marcação com antecedência da falta.

Fazemos isso também buscando manter certos cuidados com a própria saúde, evitando exageros com álcool, comida, açúcar, sal, drogas ilícitas e assim por diante. Mas isso já é assunto para um outro dia!

Por ora, fica o registro do feito alcançado pela saúde de Araucária nesses oito meses de 2025 quando comparado ao ano inteiro de 2024. Boa leitura!

Edição n.º 1485.