Casa Eliseu Voronkoff promove a 6ª edição do Setembro Cigano

Todos os anos a Casa Eliseu Voronkoff dedica o mês de setembro à celebração da cultura cigana e ao combate ao preconceito. Por oferecer aulas de Dança Cigana, ministradas por Michele Cas desde a inauguração do espaço, a Casa criou esta oportunidade para devolver um pouco do que recebe da cultura do Povo Roms e conscientizar a população que o respeito à diversidade é fundamental para o exercício de uma cidadania plena. O Setembro Cigano é uma parceria com a Confederação Brasileira Cigana e o grupo Lien.Gitan.

Uma das ações do mês será uma campanha de arrecadação, com o clima instável do sul do país os acampamentos ciganos também sofrem muito com o frio e as chuvas, e com a intenção de amenizar um pouco as dificuldades desse período, a Casa Eliseu Voronkoff está recebendo doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal, e fraldas, que serão repassadas à Confederação Brasileira Cigana.

Além dessa ação, a Casa está preparando uma programação artística, que contará com a exposição “Memórias do Setembro Cigano na Casa Eliseu Voronkoff”, uma live com Nardia e Neiva Casanova sobre a cultura, as dificuldades e as celebrações do povo cigano e ainda sobre a leitura de cartas. A live é uma parceria com a BadRec Audiovisual, do videomaker Everson Santos. No dia 1º de outubro acontece a já tradicional Caravana – Mostra de Dança Cigana da Casa Eliseu Voronkoff. As inscrições para o evento começam no dia 07 de setembro.

Para acompanhar a programação, basta seguir a Casa Eliseu Voronkoff nas redes sociais. Para doações, o Whatsapp é o 41 99850-6246 e o endereço do Centro Cultural é Rua Julieta Vidal Ozório, 413 – Centro.

Edição n.º 1379