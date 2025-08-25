Organizar uma comemoração exige a escolha de um espaço que ofereça comodidade, estrutura e a possibilidade de adaptar o ambiente ao estilo de cada evento. Locais de festa são pensados para reunir familiares e amigos em ocasiões especiais, proporcionando não apenas um cenário adequado, mas também serviços que facilitem os bastidores da produção.

É nesse contexto que se insere a Casa Portugal – Espaço para Eventos. Localizada no bairro Estação, a casa ocupa parte de uma antiga chácara pertencente a uma família de origem portuguesa, lugar que por muito tempo ficou conhecido como “Chácara dos Portugueses”. Com o crescimento da região, a maior parte da chácara foi dando lugar a novas construções, mas uma parcela significativa foi preservada, transformando-se em um espaço de festas que mantém a memória desse antigo terreno, cercado de verde e oferecendo um ambiente amplo para diferentes tipos de celebração.

A Casa Portugal apresenta uma variedade de pacotes que atendem a diferentes ocasiões. Entre eles, destacam-se os voltados para aniversários infantis, festas de quinze anos, casamentos, chás revelação e churrascos para momentos mais informais. Cada pacote é estruturado de acordo com as necessidades do evento e pode incluir buffet completo, com opções de churrasco, costela fogo de chão e acompanhamentos, além de doces, salgados, bolo e bebidas. O serviço abrange ainda DJ, decoração, brinquedos, garçons, monitora, pista de dança e chope, compondo um conjunto pensado para facilitar a organização de quem promove a festa.

Casa Portugal - Espaço para Eventos oferece um local espaçoso e com uma variedade de pacotes personalizados
Foto: Divulgação. A Casa Portugal está pronta para receber o seu evento.

Para aqueles que preferem se organizar de maneira mais personalizada, há a opção de locação simples. Nesse formato, o cliente tem à disposição o espaço com mesas, cadeiras, som ambiente, salão de jogos, cama elástica e piscina de bolinhas. Dessa forma, é possível adequar o evento de acordo com as escolhas individuais, contratando os serviços extras de forma independente.

Os temas são definidos pelos clientes e o nome do aniversariante é sempre destacado na mesa principal. As mesas dos convidados recebem decoração com balões, sem o uso de enfeites personalizados. O cardápio também se ajusta à ocasião: em aniversários, é possível optar por docinhos, salgadinhos e coquetel, já em confraternizações e encontros informais, o churrasco e a costela fogo de chão são alternativas bastante procuradas.

SERVIÇO

As visitas ao local podem ser agendadas pelo WhatsApp (41) 9826-2140, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Pelo mesmo canal e pelo site, é possível consultar informações detalhadas sobre pacotes, serviços e cardápios. A Casa Portugal está localizada na R. Pedro Nolasco Pizatto, 228, no bairro Estação.

Edição n.º 1479.