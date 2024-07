Casal perde em acidente o carro que era sustento da família e cria vakinha virtual para tentar ajuda

Um morador do Costeira criou uma vakinha virtual com o objetivo de arrecadar ajuda, após perder o carro em um acidente. O veículo era o único sustento da família – a esposa o utiliza para trabalhar como Uber, e o marido para se locomover até o local de trabalho. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26/07), em Curitiba. O homem seguia pela rodovia, sentido CIC/Campo do Santana, quando um veículo que vinha atrás o pressionou a trocar de faixa – o araucariense seguia pela pista da esquerda porque a direita estava muito esburacada e quase intransitável.

“À medida que o carro de trás dava pista alerta, meu marido também sinalizava para o caminhão que ia na sua frente. Pra desviar do caminhão, ele jogou o carro pra direita, porém o outro motorista desviou para o mesmo lado, só que ficou no meio da pista e freou de repente. Meu marido ainda tentou frear para não bater no caminhão, mas o carro não respondeu e ele não conseguiu parar. Então teve que jogar o carro para o acostamento, porém nessa manobra, acabou batendo no caminhão, que fugiu do local”, relata a esposa.

O morador do Costeira estava retornando do trabalho, em uma pizzaria localizada no bairro Mercês, em Curitiba, e junto com ele estava outro um funcionário. O motorista teve apenas ferimentos leves, mas o funcionário acabou quebrando o braço no acidente.