Na noite do dia 02/02 a Guarda Municipal e Policia Militar foram acionadas para atender um caso de homicídio na Rua Juarez Távora, no bairro Passaúna. Conforme informações levantadas no local, um homem foi morto a tiros em um carro. Em breve, mais informações em nosso site.

Confira a live que o Popular realizou no local.