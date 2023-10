A bola rolou no gramado do Estádio Emilio Gunha neste sábado (21) em um jogaço entre Chantilli e Gapar para decidir o ganhador do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona, na categoria Juvenil. O troféu ficou para o Chantili em um resultado de 4×0.