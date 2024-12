Chuva deve marcar a virada do ano em Araucária

A previsão do tempo para o Ano Novo em Araucária será marcada por tempo instável. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a previsão para o dia 31 de dezembro é de chuvas fortes, com uma probabilidade de ocorrência de 92%. A expectativa é de que as temperaturas fiquem entre mínima de 16 °C e máxima de 25 °C durante o dia.

No entanto, as condições climáticas devem piorar ao longo da tarde e noite, com a possibilidade de tempestades, ventos fortes e queda de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para a região, válido até às 22:00 do dia 31.

No primeiro dia do ano, a previsão é de chuvas fortes, com máxima de 27 °C e mínima de 17 °C, a probabilidade de chuva é de 93% mas a temperatura vai se manter amena durante todo o dia. Na quinta-feira, dia 2 de janeiro, a máxima é de 27 °C e mínima de 18 °C, com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia.