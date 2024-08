Chuvarada de sábado fez o Clube de Campo adiar rodada da Copa do Mundo

Os times da Argentina, Alemanha, Dinamarca e Espanha tiveram que esperar mais uma semana para disputar a 1ª rodada da semifinal da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo. Isso porque choveu tanto no sábado passado (24/08), que os organizadores decidiram adiar a rodada devido às condições críticas do gramado.

Com a proximidade da decisão do título, os quatro semifinalistas pretendem entrar em campo com garra e vontade, e que vençam os melhores. A fase semifinal terá jogos de ida e volta, e se houver empate, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. Acompanhe os jogos de ida das semifinais da Copa do Mundo.

1ª rodada da semifinal – sábado (31/08) 14h30 – Argentina X Alemanha 15h30 – Dinamarca X Espanha

Edição n.º 1430. Foto: Reprodução / Redes Sociais.