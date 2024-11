Ciclistas da equipe Tarta Bikes vão encarar pedalada de 3 dias até Foz do Iguaçu

Ciclistas da equipe Tarta Bikes partirão na madrugada desta sexta-feira (15/11) para uma jornada de 650km, com destino à Foz do Iguaçu. A aventura dos 17 atletas, que no ano passado pedalaram até Aparecida do Norte, deverá durar três dias. O pedal dos amigos faz parte de um desafio que a equipe lança todo ano, sempre com percursos longos.

“Este ano estamos com um grupo um pouco maior. Vamos sair de madrugada e pedalar 250km até Guarapuava, onde faremos uma parada para alimentação e descanso no hotel. Na manhã de sábado, vamos seguir viagem por mais 200km até Ibema, perto de Cascavel. Lá faremos outra parada para alimentação e descanso no hotel. Também aproveitaremos para fazer reparos nas nossas bikes, caso seja necessário. No domingo, vamos pedalar mais 200km até nosso destino, que é Foz do Iguaçu”, relata Everaldo Tarta, responsável pelo grupo.

A chegada em Foz está prevista para às 16h de domingo, e os amigos devem aproveitar o restante do dia para visitar as Cataratas e depois descansar no hotel, para o retorno na segunda-feira. “Voltaremos com a van de apoio e as bikes irão numa carretinha. A van também nos acompanhará em alguns trechos do percurso”, conclui Everaldo.