Cinco pessoas são presas pela Polícia Civil em Araucária por adulteração de fertilizantes

Cinco pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil do Paraná nesta terça-feira (05/11) por adulteração de fertilizantes em um barracão localizado na Rodovia do Xisto, ao lado do Supermercado Adriane, no bairro Estação, em Araucária. O proprietário do local tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de R$ 150 mil para não ser preso e não ter o barracão lacrado, porém, foi autuado por corrupção ativa.

Segundo a PCPR, a operação flagrou uma carreta descarregando uma carga de fertilizantes que estava sendo misturada com outros produtos para adulteração. A polícia informou que o esquema vinha sendo operado de forma recorrente.

Durante os depoimentos, um dos envolvidos admitiu que parte da carga original já havia sido desviada, enquanto outra parte seria transportada com nota fiscal adulterada.

“Eles foram autuados por associação criminosa, receptação qualificada, e um deles por corrupção ativa. O dono do local, inconformado com a situação, tentou subornar a equipe policial, oferecendo inicialmente R$ 50 mil e, depois, aumentando para R$ 150 mil”, relatou o delegado da PCPR André Feltes. O delegado disse ainda que a polícia vai aguardar a audiência de custódia para verificar se os suspeitos permanecerão presos ou não.

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) esteve no local e também constatou as irregularidades. A equipe da Polícia Científica foi acionada para coletar provas e documentar as ilegalidades encontradas.