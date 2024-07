Clínica Biavatti esclarece sobre segurança em procedimentos estéticos e recentes controvérsias

Nas últimas semanas, alguns procedimentos estéticos têm ganhado destaque negativo na mídia devido a complicações graves, incluindo óbitos de pacientes. Para esclarecer e tranquilizar quem realiza ou deseja realizar tratamentos estéticos, o Jornal O Popular conversou com Marcelo, proprietário da Clínica Biavatti, e a Dra. Jhennifer Luana de Souza, biomédica especialista em estética.

O proprietário reforçou a importância de escolher uma clínica com boas referências e qualidade comprovada. “Os recentes acontecimentos não podem ser classificados como fatalidades. Foram uma sequência de erros previsíveis, com escolhas equivocadas de clínicas e profissionais não habilitados”, afirma.

Na Biavatti, desde a abertura da clínica, cada detalhe é aprovado pela Vigilância Sanitária para garantir um ambiente seguro. “Todos os nossos procedimentos são realizados em um espaço pensado para isso, com os aparatos necessários para manejar qualquer intercorrência”, acrescenta.

A biomédica Jennifer de Souza também falou sobre os procedimentos que ganharam repercussão na mídia nas últimas semanas. “O PMMA e o peeling de fenol são procedimentos específicos e devem ser feitos por médicos em ambientes hospitalares”, ressalta.

Sobre o peeling de fenol, ela explica que “é mais agressivo, atingindo a camada dérmica para tratar cicatrizes de acne, manchas e linhas de expressão. Em caso de reações adversas, como problemas cardíacos devido à inalação inadequada, é crucial estar em um ambiente hospitalar para reverter a situação”.

Já o PMMA, segundo ela, é descrito como um produto plástico usado para reposição óssea. “Ele não é absorvido pelo organismo, o que complica qualquer intercorrência, podendo levar a consequências graves, inclusive óbitos, quando usado incorretamente em procedimentos estéticos”, explica a biomédica.

A Clínica Biavatti reforça seu compromisso com a segurança dos procedimentos oferecidos e a qualificação de todos os profissionais da clínica. “Sou biomédica, especialista em estética, e todos os procedimentos são realizados com a máxima segurança e respaldo”, destacou Jhennifer.

Marcelo complementa que, apesar das repercussões negativas, não se deve generalizar o medo de todos os procedimentos estéticos. “A repercussão foi necessária devido à gravidade dos casos, mas é importante ressaltar que procedimentos regulamentados e testados são seguros”, afirma.

A Clínica Biavatti Araucária oferece procedimentos estéticos realizados por profissionais qualificados e com segurança do início ao fim. Agende uma visita pelo WhatsApp (41) 3552-5797 ou vá pessoalmente na Avenida Archelau de Almeida Torres, 90. Fique atento (a) as novidades no Instagram da Biavatti @clinicabiavattiaraucaria.

NINA SANTOS / Edição n.º 1423