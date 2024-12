Clínica São Vicente e Araucária Vôlei protagonizam parceria de sucesso

A equipe da Clínica São Vicente é formada por profissionais altamente capacitados, que compartilham a mesma paixão pelo esporte e pela saúde. Focada neste propósito, há 4 anos a Clínica mantém uma importante parceria com o time do Araucária Vôlei, oferecendo acompanhamento médico e nutricional aos seus atletas. É uma via de mão dupla, onde o projeto esportivo é beneficiado pelos serviços disponibilizados, e a empresa ganha em marketing institucional.

“É uma parceria que deu super certo, onde a nossa equipe pode contar com serviços de qualidade, que são primordiais para os atletas estarem amparados para qualquer situação referente à saúde”, destacou Everson Ribeiro, técnico do time de vôlei.

Ele lembra que em 2020, logo após a inauguração da Clínica São Vicente, o então presidente da Aspma marcou uma reunião com o Dr Emerson Albertasse, diretor técnico da instituição, para falar sobre uma possível parceria com o time do Araucária Vôlei. “Nessa reunião, apresentamos uma proposta onde a Clínica seria parceira, oferecendo serviços médicos de urgência e demais especialidades para nossos atletas. No âmbito esportivo estamos sujeitos a lesões mais frequentes que o normal e essa parceria nos oferece total segurança para executarmos nosso trabalho e nos sentirmos seguros nessa questão”, frisou.

Everson cita um exemplo recente que mostra perfeitamente a sintonia desse apoio. “Tivemos uma lesão grave de um atleta (luxação total de tornozelo) durante um jogo válido pela Superliga B 2024 e recebemos atendimento imediato do Dr. Emerson. Ele estava acompanhando o jogo e deu todo suporte necessário para o atleta, nos proporcionando tranquilidade para seguirmos focados no jogo. Já tivemos outros casos semelhantes e o pronto atendimento foi o mesmo, com qualidade e atenção imediata”, elogia o técnico.

Ribeiro agradece a Clínica São Vicente pela longa parceria de sucesso e espera que esse case de sucesso seja ampliado ano após ano. “Aproveito a oportunidade para mostrar que esse tipo de parceria entre a iniciativa privada e o setor público é possível, realizável e vantajosa para todos. Que outras empresas sigam o exemplo da Clínica São Vicente e possam investir no esporte que é um instrumento de transformação na vida das pessoas. Ainda convido os empresários de nossa cidade a conhecerem esta parceria e os projetos Araucária Vôlei e NÍVEA, que há vários anos vem transformando a vida de nossas crianças, adolescentes e cidadãos de modo geral em nossa cidade”.

