Clubes de Aventureiros de Araucária participam da 13ª edição do Aventuri em Colombo

Os Clubes de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Araucária participaram da 13ª edição do Aventuri da Associação Central Paranaense (ACP). Nesse ano, o evento aconteceu nos dias 11 a 13 de outubro, em Colombo, com a presença de mais de 2.500 pessoas.

Atualmente Araucária possui cinco clubes, mas apenas três participaram do Aventuri deste ano. Ao todo, 78 pessoas foram para o evento, contando com os adultos e as crianças de 6 a 9 anos. Os três clubes araucarienses que compareceram foram o Clube Harpa de Davi, localizado no centro de Araucária, tendo como diretora Lia Débora dos Santos; Clube Pinhãozinho, no Jardim Iguaçu, sob direção de Sabrina Dobisc; e Clube Raio de Sol, localizado no Capela Velha, sob direção de Tatiane Andrade Pimentel.

Todos trouxeram troféus para a casa, com o total de 8 prêmios, entre eles o ‘Bom de Bíblia’, sendo conquistados pelos pequenos aventureiros.

“Foi um final de semana de muita alegria, diversão e aprendizado, as crianças puderam participar de feiras de saúde, museu da Polícia Militar, feira de animais, palestra de prevenção contra o abuso infantil e muitas outras atividades. Esse evento é um marco na vida de toda criança que participa de um clube de aventureiros”, relata a diretora da central Lia dos Santos.

Edição n.º 1437. Victória Malinowski.