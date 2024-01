Colégio Adventista investe mais de R$ 6 milhões em nova grande ampliação

Um dos principais colégios particulares de Araucária está passando por mais uma grande obra de ampliação, que acrescerá a estrutura já construída outros três mil metros quadrados. Trata-se do Colégio Adventista Araucária. O investimento neste novo anexo supera a casa dos R$ 6 milhões e deve ser totalmente entregue à comunidade escolar até o final do primeiro semestre.

Estrategicamente localizado numa das quadras mais conhecidas da região central da cidade, com testadas para a rua São Vicente de Paulo e a Avenida Victor do Amaral, o Colégio Adventista foi inaugurado em 2015, passando por ampliações substanciais em 2017 e 2018. Ou seja, a obra iniciada no final do ano passado é a terceira grande ampliação da instituição no Município, o que de certa forma demonstra o aquecimento do mercado educacional privado araucariense.

De acordo com a direção da instituição, as ampliações anteriores tinham como objetivo atender demandas de salas de aula e setor administrativo. Já a obra em andamento vai ao encontro de um anseio da comunidade escolar com relação a vagas para Educação Infantil e a implantação do chamado contraturno. O projeto prevê ainda a melhora da estrutura complementar oferecida pelo Colégio Adventista aos seus alunos, como construção de salas especiais e de apoio, bem como um auditório e uma nova quadra poliesportiva.

Esse projeto de expansão inclui a construção de oito novas salas de aula exclusivas para alunos de três a seis anos de idade, as quais contarão com banheiros internos por sexo em cada sala. Também estão sendo edificadas uma brinquedoteca, parque indoor, sala de contraturno, auditório, sala de musicalização, um pátio para embarque e desembarque da educação infantil e uma nova quadra de esportes.











Reformas

Além da área ampliada, o prédio atual também está passando por algumas reformas, como o aumento da quantidade de salas administrativas, a ampliação da biblioteca e da sala dos professores. O modelo construtivo escolhido pelo setor de engenharia da rede adventista é o em estrutura pré-moldada de concreto armado protendido e divisões internas no sistema drywall e steel frame. Essas tecnologias são tidas como limpas e rápidas, com objetivo de garantir um prazo curto de execução e pouca geração de resíduos.

Prazos

A expectativa da direção do colégio é a de que as novas salas de aula e a reforma do prédio atual fiquem prontas já para o início do ano letivo de 2024, agora em fevereiro. O restante da obra deve ser concluído até o início das férias de julho.

Edição n.º 1397