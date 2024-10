O ensino da arte é uma das bases para se entender a sociedade, seja no passado ou na contemporaneidade. Com essa ideia em mente e entendendo a necessidade de se acoplar a tecnologia às práticas artísticas, o Colégio Adventista Araucária realizou no último dia 1º de outubro, a segunda edição da CAART, mostra artística do 6º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino Médio.

O evento contou com uma mostra de pantomimas, exposições de máscaras africanas, fotografias, trabalhos de pop art e exposição de arte ambiental. Mas o ponto alto do evento foi o Festival de Curtas Documentais, com 10 filmes sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, produzidos pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio.

Os filmes estão disponibilizados gratuitamente no YouTube. Para quem quiser assistir, basta escanear o QR Code que está nesta página.

Colégio Adventista realiza festival de Curtas Documentais sobre a Agenda 2030 da ONU 1

Premiações

Os filmes foram premiados em cinco categorias: edição, áudio, roteiro, direção e melhor filme. A escolha dos vencedores foi feita por um júri externo, formado pelo professor e historiador Paulo Polita, o professor e diretor de cinema Jester Furtado e o jornalista Edinei Kicot. Confira os trabalhos vencedores em cada categoria:

Melhor Edição 1º lugar: Erradicação da Pobreza 2º lugar: Um Mundo Sem Fome 3º lugar: Vida Terrestre

Melhor Edição de Áudio 1º lugar: Vida Terrestre 2º lugar: Vidas Invisíveis 3º lugar: O Silêncio Que Grita

Melhor Roteiro 1º lugar: Redução das Desigualdades 2º lugar: A Luz Que Ilumina O Mundo 3º lugar: Um Mundo Sem Fome

Melhor Direção 1º lugar: Vidas Invisíveis 2º lugar: A Luz Que Ilumina O Mundo 3º lugar: Um Mundo Sem Fome

Melhor Filme 1º lugar: A Luz Que Ilumina O Mundo 2º lugar: Vida Terrestre 3º lugar: Vidas Invisíveis

Edição n.º 1435.