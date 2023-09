Colégio Ana Kava lança canal no YouTube para conscientizar alunos sobre temas atuais

No cenário desafiador da pandemia, que forçou professores e alunos a se adaptarem às plataformas digitais e mídias sociais, uma ideia inovadora foi lançada no Colégio Estadual do Campo Ana Maria Vernick Kava, na área rural de Tietê. Essa crescente presença online fez a instituição perceber que os conceitos de “bom convívio” e precauções não eram exclusivos do mundo real e que também se estendiam ao mundo virtual.

Para abordar esse desafio e conscientizar seus alunos, os professores do Colégio Ana Kava lançaram a ideia de criar um canal do YouTube “Disseminando Conscientização”. Trata-se de uma iniciativa que apresenta vídeos elaborados pelos próprios alunos, sob orientação dos professores, abordando temas importantes como cyberbullying, fake news e alimentação saudável. Além desses, outros temas estão em desenvolvimento e serão produzidos em breve. O projeto também desmistifica a ideia de que colégios em áreas rurais ou menos desenvolvidos tecnologicamente devam ficar isolados e desatualizados.

Na prática, cada turma se dedica a um tema específico, com a orientação de professores de diferentes disciplinas. Por exemplo, a turma do 8º ano, sob a orientação da professora de Artes Cristina Alves, desenvolve vídeos com frases de conscientização e autoestima contra o cyberbullying.

Além disso, foram criadas apostilas especialmente voltadas para esse tema, fornecendo um suporte educacional abrangente. “Os alunos do Colégio Ana Kava estão sendo preparados para se adaptar à realidade global atual. Estão aprendendo a se proteger contra o cyberbullying, a discernir informações verdadeiras de falsas notícias ou boatos (fake news) e a adotar hábitos alimentares saudáveis, que promovem um aumento na disposição e autoestima”, contou a professora Cristina.

Para conhecer o canal acesse https://www.youtube.com/@disseminando195

Edição n.º 1379