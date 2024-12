Colégio Cívico Militar Dias da Rocha entrega certificados para alunos exemplares

O Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha realizou no dia 14 de novembro, mais cerimônia de entrega de certificados de Aplicação e Estudos aos estudantes que se destacaram durante o trimestre letivo. Receberam medalhas 168 alunos dos períodos da manhã e da tarde. Participaram da solenidade pais e responsáveis, professores, funcionários e representantes do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, da Guarda Municipal de Araucária e da Câmara de Vereadores. Ainda no evento foi realizada uma homenagem às merendeiras do colégio, cujo dia foi comemorado recentemente.

Os certificados são concedidos trimestralmente a todos os estudantes que demonstram superação em um ou mais dos componentes curriculares, mediante avaliação da equipe pedagógica do estabelecimento de ensino, e também àqueles que se superam nos critérios de fatos observados positivos, conforme análise da equipe pedagógica, equipe gestora e dos monitores militares.

“A cerimônia é um momento de comemorar e agradecer a participação dos pais na rotina escolar dos filhos, e uma ótima maneira de melhorar as relações entre os envolvidos no processo educacional, gerando cumplicidade e mostrando que todos estão juntos pelos mesmos objetivos”, declarou a direção.

Edição n.º 1443.