Colégio Helena Wysocki divulga vagas disponíveis no período da manhã e da noite

O Colégio Estadual Profª Helena Wysocki, localizado no bairro Costeira, anuncia que ainda existem algumas vagas disponíveis para estudar tanto no período da manhã, quanto no da noite.

Segue a lista das vagas disponíveis:

Manhã 2ª série do Curso de Técnico de Administração; 2ª série do Curso de Técnico de Desenvolvimento de Sistemas; 3ª série do Curso de Técnico de Administração.

Noite 1ª série do Ensino Médio Regular. Curso Técnico de Enfermagem.

O colégio está localizado na Rua Maranhão, n.° 2673, próximo ao Supermercado Condor do Costeira. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (41) 3607-2899.