Colégio Marilze da Luz Brand inaugura quadra de esportes após obra de revitalização

Na terça-feira (06/08), o Colégio Estadual Marilze da Luz Brand, no Jardim Fonte Nova, entregou uma grande obra para seus alunos: a quadra de esportes totalmente revitalizada. Com um investimento de R$270mil provenientes do governo estadual e R$30 mil da APMF, o espaço ficou pronto, moderno e preparado para fazer parte do cotidiano dos alunos, contribuindo para a prática de diversas modalidades esportivas.

Dentre as principais intervenções estão a troca do piso, pintura, construção de novas arquibancadas, tela de proteção e iluminação. “Estamos muito felizes com esta revitalização, que proporcionará aos alunos um espaço de interação, aprendizado e socialização. Agradecemos a todos que de alguma maneira fizeram com que esta melhoria fosse possível”, declarou a direção do colégio.

A quadra do Marilze estava interditada há anos devido a problemas com infiltrações. O então diretor Ricardo Teixeira, conseguiu o recurso necessário para a reforma junto ao Governo Estadual e nessa gestão foi contratada a empresa que executou o serviço.

O evento de inauguração contou com a presença de representantes do Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana Sul, diretoras da Escola Municipal Elirio Alves Pinto e estudantes do Colégio Maria da Graça Siqueira Silva e Lima, que estrearam a quadra em um jogo de futsal contra o time do Marilze.

Edição n.º 1427.