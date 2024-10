Colégio Szymanski prepara mais uma edição da Feira de Profissões

Na próxima sexta-feira (11/10), o Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski fará a sua 3ª Feira de Profissões, no horário das 9h às 21h. O evento, que foi um dos primeiros realizados por uma instituição de ensino, já se tornou tradição e neste ano reunirá sete instituições educacionais: Unicesumar, Uniensino, Uninter, Uniopet, Unifacear, Unespar e Senai.

Os colégios públicos ou particulares do Município que possuem 9º ano e ensino médio poderão participar da Feira mediante inscrição prévia, para efeitos de organização no fluxo de visitas e evitar aglomerações.

Eles poderão conhecer tudo sobre as profissões e visitar itinerários formativos de Humanas, Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza, além de acompanhar apresentações dos cursos técnicos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Formação de Docentes., pois será aberto à participação de outros colégios, mediante inscrição prévia.

Foto: Divulgação. O evento já se tornou tradição e neste ano reunirá sete instituições educacionais.

“A nossa feira tem esse diferencial, convidamos as universidades para poder atender nossos formandos na continuação dos seus estudos, para seguirem suas carreiras. Este ano, através de uma parceria com a Câmara Técnica da Araucária, abrimos possibilidades para muitos parceiros, já temos cerca de 39. Além dos nossos cursos técnicos já em andamento, estamos abrindo o Curso de Química. Segundo as estatísticas levantadas pelo nosso pessoal, Araucária tem mais de 70% das empresas que atuam na área de química. Então teremos parceiros presentes na nossa próxima feira, mostrando a transformação do processo químico de suas empresas”, explica Luiz Biscaia, um dos organizadores da feira.

Além de visitar itinerários formativos de Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza, os visitantes poderão acompanhar apresentações dos cursos técnicos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Formação de Docentes.

Também poderão acompanhar os projetos EMEDE: Estação Meteorológica Educacional, Compostagem, Meliponário, Ganhando o Mundo, Aluno Monitor, Podcast, Curta Metragem, Feira Aluno Empreendedor, Exposição Fotográfico Futebol Szymanski, e visitar os espaços Escotismo, Projetos Alternativos, Apresentações Culturais, Grafitagem e uma Praça de Alimentação.

