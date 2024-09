Coluna: AECIAR em pauta

A partir de hoje, você tem um novo ponto de conexão com o que há de mais quente no ecossistema industrial de Araucária! Nesta coluna, a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária – AECIAR vai trazer as principais novidades para você, leitor, e todos os envolvidos nesse cenário. E claro, somando forças com o jornal O Popular, especialista em tudo que acontece na nossa cidade!

Por que uma coluna exclusiva?

Porque Araucária merece destaque! Somos o maior polo industrial do Sul do Brasil em valor agregado de ICMS. Para você ter uma ideia, nossa indústria gera 56,02% mais arrecadação do que Curitiba, mesmo com apenas 8,56% do total de indústrias da capital. Se isso não é motivo de orgulho, o que seria?

Novo Presidente na AECIAR

Com grande experiência como advogado imobiliário e participação ativa no Movimento Pró-Paraná, Dr. Estéfano Ulandowski é um entusiasta da colaboração e do desenvolvimento regional. Agora, ele assume a presidência da AECIAR, sucedendo Michel, que foi transferido pela CSN para o Rio de Janeiro. Um novo capítulo começa, e promete ser inspirador para o futuro da nossa cidade.

AECIAR em Ação:

O Novo Plano Estratégico

Com o objetivo de reposicionar a entidade e reforçar a defesa dos interesses das indústrias locais, o Plano Estratégico AECIAR em AÇÃO foi aprovado por unanimidade pela diretoria. Muita coisa boa está por vir, e você vai acompanhar tudo em primeira mão aqui. Fique ligado para não perder nenhuma novidade!

Consultoria de Negócios e Inovação: Um Novo Passo

Vadis da Silva, novo membro da equipe, chega para assumir a área técnica, com foco em negócios e inovação. Ele também ficará à frente da implantação do Plano Estratégico, garantindo que as metas sejam alcançadas com eficiência.

Anote na Agenda!

Visita do consultor da AECIAR. Solicite já uma visita personalizada para sua empresa!

23/09 – Almoço de Negócios da Indústria: Um encontro imperdível para potencializar os negócios da sua indústria. Esses almoços acontecerão duas vezes ao mês, sempre nas segundas-feiras. Reserve já a data e inscreva-se pelas nossas redes sociais!

24/09 – Debate dos Candidatos a Prefeito de Araucária: O evento, organizado pelo jornal O Popular com apoio da AECIAR, será transmitido ao vivo nas redes sociais. Presença no local somente para convidados dos candidatos.

Nos encontramos aqui na próxima semana ou na nossa agenda de eventos!

Edição n.º 1432.