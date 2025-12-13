Dias após a Expofest, ainda sentimos o impacto do gesto coletivo de empatia e solidariedade que marcou os três dias de evento. Cerca de 5 toneladas de alimentos foram arrecadadas — e o mais simbólico: todas as doações foram voluntárias. Ninguém era obrigado a contribuir, mas milhares de moradores de Araucária escolheram fazê-lo. Escolheram ajudar. Escolheram olhar para quem precisa.

É nesse contexto que se destaca o trabalho do Banco de Alimentos, da SMAS. Criado para fortalecer a segurança alimentar e nutricional no município, o Banco garante que os alimentos arrecadados em ações solidárias, como a Expofest, cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade social. Funciona como um elo eficiente entre a generosidade da população e a mesa de quem enfrenta a insegurança alimentar.

Realizada entre 21 e 23 de novembro no Parque Cachoeira, a Expofest reuniu música, gastronomia, artesanato e diversas atrações culturais, atraindo mais de 20 mil visitantes. Embora a doação de 1 kg de alimento fosse apenas sugerida, a adesão da comunidade resultou nesse número expressivo de arrecadação de alimentos não perecíveis.

Mesmo com a forte chuva no último dia, o público manteve o engajamento. Para a SMAS, o resultado confirma o perfil acolhedor dos araucarienses. Nesta etapa pós-recebimento das doações, a equipe técnica do Banco de Alimentos finaliza a triagem e, na sequência, inicia a distribuição dos itens às entidades cadastradas. O reforço vai permitir ampliar o atendimento da rede socioassistencial e fortalecer o trabalho das instituições parceiras. Mais do que números, as 5 toneladas arrecadadas representam refeições garantidas, alívio no orçamento familiar e dignidade para quem enfrenta diariamente a insegurança alimentar.

Hoje o Banco de Alimentos conta com parceiros fundamentais para manter esse ciclo de cuidado. Parte dos produtos é repassada pela Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná) e também pela Rede Condor de Araucária, que firmaram parceria com o município para a coleta e o encaminhamento dos alimentos destinados ao programa. Itens considerados fora dos padrões comerciais, mas ainda adequados ao consumo, ganham um novo destino — e chegam à mesa de quem mais precisa.

Edição n.º 1494.