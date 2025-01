Coluna SMAS: Assistência Social, política pública de garantia de direitos

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Araucária tem uma função fundamental na garantia de direitos, na inclusão e proteção social das pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios sociais.

A Secretaria atua no enfrentamento das demandas e necessidades sociais, buscando garantir e fortalecer uma rede de proteção social, seja na prevenção e no fortalecimento do convívio familiar, da dignidade humana, atuando naquelas situações em que os direitos das pessoas foram violados, situações de violência doméstica, trabalho infantil, população em situação de rua, idosos e pessoas com deficiência em situação de abandono.

A organização da Secretaria é estruturada por meio do Sistema Único de Assistência Social, de forma descentralizada, atuando na comunidade, com equipes de trabalhadores sociais (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores sociais, administrativos, motoristas), em prol da dignidade e dos direitos dos cidadãos.

De acordo com os dados do CadÚnico, o município tem mais de 58 mil pessoas cadastradas e 22.608 famílias, que são atendidas pelos CRAS, CREAS, Centro de Convivência e Acolhimentos, abrangendo diversos públicos, como primeira infância, idosos, pessoas com deficiência, população de rua, mulheres vítimas de violência, na perspectiva de proteção das famílias, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

A secretaria é composta por uma Rede de Atendimento, que inclui oito CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), que funcionam como porta de entrada para os serviços de proteção social básica, que desenvolvem ações preventivas, orientação e encaminhamentos para os programas sociais.

Na proteção social especial, o CREAS atua na proteção especializada, prestando assistência a pessoas em situação de violação de direitos, como vítimas de violência, exploração ou negligência e quando os vínculos familiares são rompidos, as famílias e indivíduos são acolhidas nas Unidades de Acolhimento.

