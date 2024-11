Coluna SMED: Equipe Pedagógica de Acompanhamento — Qualidade e Proximidade com as Unidades Educacionais de Araucária

As equipes pedagógicas de acompanhamento das unidades educacionais desempenham um papel essencial na rede pública municipal de ensino de Araucária. Essa iniciativa foi implementada no final de 2018, sob a gestão da Secretária de Educação, Professora Adriana de Oliveira Chaves Palmieri, com o objetivo de proporcionar um acompanhamento mais próximo das escolas da rede municipal, por meio de mediações in loco.

Com o tempo, surgiram novas demandas das unidades educacionais, o que levou a ajustes nessa função. Para essa estrutura foi instituída a Instrução Normativa 04/2024, documento que formaliza as atribuições da equipe pedagógica de acompanhamento e organiza o atendimento em cinco núcleos territoriais do Ensino Fundamental. Cada núcleo é acompanhado por uma assessora, formada por professoras e/ou professoras pedagogas dos departamentos de ensino da Secretaria Municipal de Educação.

Dentre as atribuições das assessoras, está o acompanhamento e monitoramento do Programa de Desenvolvimento de Alfabetização e Letramento de Araucária (PDLA); realizar o monitoramento contínuo da rotina escolar, do desempenho acadêmico e do fluxo dos estudantes para reduzir retenções; analisar e refletir em conjunto com as unidades, sobre as avaliações diagnósticas e formativas; colaborar na elaboração dos planos de ação individualizados; analisar e contribuir na criação das Propostas Pedagógicas e Regimentos Escolares, acompanhar e orientar, propondo encaminhamentos necessários diante do processo inclusivo; e mediar respostas a ouvidorias de cunho pedagógico.

O acompanhamento realizado pelas assessoras pedagógicas é sistemático e estruturado, com visitas frequentes previstas em calendário e um protocolo de acompanhamento que orienta o trabalho in loco. Essa organização assegura que o processo educativo seja continuamente avaliado e aprimorado, promovendo a melhoria contínua das práticas pedagógicas e garantindo resultados de aprendizagem eficazes para todas as crianças e/ou estudantes. Além disso, fortalece a liderança dos diretores, por meio de encontros individuais e coletivos, na busca por melhores práticas pedagógicas.

Essa experiência se provou eficaz, aproximando a comunidade escolar da Secretaria Municipal Educação e de sua gestão. Reconhecida até pelo Tribunal de Contas, a iniciativa é recomendada para aprimoramento e continuidade.

