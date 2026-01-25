A Secretaria Municipal de Educação promove, na próxima segunda-feira, 26 de janeiro, às 9h, a cerimônia de posse de mais de 100 novos diretores escolares – mais exatamente 73 diretores e 31 diretores auxiliares. O evento será realizado na sede da Casa de Israel, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, n.º 193 – Costeira.

A ocasião marca o início de uma nova etapa na gestão das unidades da rede municipal. Será um momento especial de acolhimento e valorização dos profissionais que vão assumir a liderança das unidades educacionais em 2026.

Até o dia 28, os diretores participam de uma formação institucional elaborada pelos departamentos da Secretaria, com foco nos principais desafios da função. A programação vai abordar temas como gestão pedagógica e administrativa, planejamento escolar e integração com a comunidade. Além de integrar os novos diretores eleitos com todas os diretores de departamentos.

O objetivo é garantir que os novos gestores estejam preparados para conduzir suas equipes com excelência, contribuindo para o fortalecimento da educação pública no município.

A recepção aos novos diretores reafirma o compromisso da SMED com uma gestão democrática, eficiente e voltada para a qualidade do ensino em Araucária.

Edição n.º 1499.