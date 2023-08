Com as bençãos de Ricardo Barros, Vitor Cantador assume presidência do PP

Em evento realizado na quarta-feira, 16 de agosto, o secretário municipal de Meio Ambiente, Vitor Cantador, assumiu oficialmente a direção do Progressistas (PP) em Araucária.

A confirmação de Vitor como presidente da executiva municipal aconteceu em evento com a presença do presidente estadual do partido, Ricardo Barros. Da reunião também participou o prefeito Hissam Hussein Dehaini, o presidente da Câmara Ben Hur Custódio de Oliveira e vários outros vereadores.

Durante o evento, Barros, que também é deputado federal licenciado e secretário de Estado de Indústria e Comércio, ressaltou a felicidade de entregar a missão de conduzir o PP local a alguém como Vitor Cantador. “Ficamos muito felizes em termos alguém como o Vitor na presidência do PP. Alguém que conhece a cidade e está disposto a trabalhar por ela”, pontuou.

Na oportunidade, Barros ainda deu um recado a nova direção do PP e aos novos filiados. “Fazer campanha é a melhor parte da política. E ela tem que ser feita com alegria. É importante sermos muito transparentes com os nossos filiados, com quem se dispõe a disputar a eleição. E é isso que eu te peço, Vitor. Seja sempre muito transparente com eles. E ouça sempre quem está vindo com a gente agora, para que ninguém se sinta deixado de lado”, pontuou.

Agradecendo a confiança depositada por Barros, Vitor afirmou que está fazendo um trabalho para fortalecer o partido para as eleições do ano que vem e que todos são bem vindos ao Progressistas. “Queremos trabalhar pela cidade. Estamos filiando pessoas que acreditam neste projeto com a gente e lá na frente vamos definir o que fazer, porque o futuro a Deus pertence”, ressaltou.

Falando aos presentes, Hissam parabenizou Vitor por assumir a presidência do Progressistas e ressaltou a dedicação com que ele cuida da cidade enquanto secretário de Meio Ambiente. “O PP é um bom partido e precisamos fortalecê-lo. Eu mesmo quero me filiar ao PP, mas isso vamos pensar num outro momento. Para termos uma base forte”, pontuou.

O presidente da Câmara também fez uso da palavra para parabenizar Vitor por assumir o comando do PP e se colocou à disposição para colaborar no que for possível para fortalecimento do partido. “Só temos que parabenizar ao Vitor e essa nova executiva do PP, que vem – com certeza – para somar com o grupo do prefeito Hissam”, disse.

Nova Executiva

Além de Vitor na presidência, a nova executiva do Progressistas tem outros 13 membros. Entre eles estão Edilson Bueno do Nascimento (tesoureiro), Lucineia de Jesus Ferreira de Lima (coordenadora da Mulher), Rosilei de Lima Camargo (coordenadora Afro) e Hussein Hissam Dehaini (coordenador da Juventude).

Foto: Waldiclei Barboza.

Edição n.º 1377