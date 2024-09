Com campanha brilhante, Favela Favorita se despede da Taça das Favelas 2024

Não dá pra negar que o time feminino Favela Favorita, de Araucária, deu um show no maior campeonato entre favelas do mundo, a Taça das Favelas. Foram três jogos, onde as jogadoras mostraram força, garra e talento em campo. Chegaram até as quartas de final, vencendo na estreia o Favela Caiçaras nos pênaltis, depois passaram facilmente pelo Favela Esplanada, mas infelizmente tropeçaram no Favela Tatuquara e foram eliminadas da competição.

No domingo (01/09), o time araucariense perdeu por 2×1, em uma partida duríssima realizada no União Capão Raso Futebol Clube. Segundo a capitã Daiane Cristina Hammerschmidt, a equipe sabia que o confronto seria muito difícil porque o adversário era bastante forte. “Entramos um pouco desligadas e jogamos debaixo de um sol forte. Começamos perdendo de 1×0, porém logo empatamos com o gol da Ana Paula. Na metade do segundo tempo tomamos mais um gol e apesar de termos dado nosso máximo, o cansaço era visível e não conseguimos mais buscar o empate. A vitória foi mérito das adversárias, elas estavam com muita vontade de jogar”, afirma a capitã.

Daiane acrescentou que a equipe Favela Favorita saiu orgulhosa com a trajetória na Taça das Favelas, por ser a primeira competição de campo que jogou. “O nível desse campeonato era gigantesco, mas nós fomos longe. Agora vamos nos preparar para o ano que vem. Isso tudo só está começando! Araucária tem muitos talentos escondidos e queremos resgatá-los e mostrar para esse mundo afora”, declarou.

Edição n.º 1431.